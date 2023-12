Furlani su Cardinale: "Non si accontenta perché è un vincente"

vedi letture

Giorgio Furlani, CEO rossonero, è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Salernitana-Milan. Queste le sue dichiarazioni su Cardinale, proprietario del club.

Le dichiarazioni di Cardinale, che si è detto deluso dei risultati in Champions League. Quali sono gli obiettivi che avete in testa? “Gerry innanzitutto ha voluto fare gli auguri di Natale, poi non si è detto secondo me non contento ma lui è uno che non si accontenta perché è un vincente, perché il Milan ovviamente vuole vincere. In quanto ad obiettivi siamo ancora in corsa per tre trofei, Coppa Italia, Europa League e Serie A. Ci sarebbe piaciuto essere ancora in Champions League e ci sarebbe piaciuto avere qualche punto in più in campionato, però ci siamo e ci proveremo fino in fondo. È il nostro dovere, per noi e per i nostri tifosi”.