Furlani su Ibra: "Personaggio a tutto tondo, non solo nel calcio. Mi può solo far piacere poter tornare a lavorare con lui"

Cosa succederà con Ibrahimovic? Così Giorgio Furlani, ad del Milan, ha parlato a Radio Serie A:



"Ibra, innanzitutto, è stato un grande calciatore ed è anche una grandissima persona di spettacolo, è un leader, un personaggio a tutto tondo, non solo del mondo del calcio. Ci sono delle conversazioni con lui. Non ti rispondo tecnicamente perché non ti so dare una tempistica esatta e neanche un ruolo, ma può solo far piacere ad una persona come, nel mio ruolo e come tifoso del Milan, poter tornare a lavorare con Ibrahimovic".