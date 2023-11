Furlani sul successo contro il PSG: "Una vittoria contro la squadra più ricca d'Europa ci fa particolarmente contenti"

vedi letture

Giorgio Furlani, ad del Milan, è intervenuto a Radio Serie A e ha parlato così della vittoria contro il PSG in Champions League: "Cerchiamo di non esaltarci troppo nelle vittorie e di non deprimerci nelle sconfitte, ciò che conta è il progetto nel medio-lungo periodo. C'è unità di intenti tra tutti. Vincere in Champions è piacevole e importante: spero tracci una linea. Una vittoria contro la squadra più ricca d'Europa e una delle più forti ci fa particolarmente contenti".