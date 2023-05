Furlani sullo stadio: "Il progetto su San Siro non è morto. Si costruiscono stadi ovunque, in Italia..."

MilanNews.it

L'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani è stato intervistato da The Athletic e ha parlato così della questione stadio: "L'altro giorno un collega mi ha inviato una presentazione del 2018. Diceva che nel 2022 avremmo giocato in un nuovo stadio. Era ambizioso, ma per il 2023 pensavamo di esserci e non ho visto nemmeno un mattone. È una cosa pazzesca. Ti guardi indietro e pensi: "Quattro anni! È un tempo lunghissimo. Questo è un problema tutto italiano. In Spagna costruiscono stadi. In Francia costruiscono stadi.

In Portogallo costruiscono stadi. In Turchia costruiscono stadi. L'Italia deve cercare di capire come fare per realizzare gli stadi. C'è una legge sugli stadi. Il senso è che se sei bloccato, c'è un modo per accelerare e tagliare le lungaggini burocrazia, ma non funziona. Ci sono diversi gruppi proprietari disposti a investire denaro. Di solito si tratta di gruppi proprietari stranieri, quindi di capitali esteri. È denaro che entra nel Paese per lo sviluppo, le infrastrutture, la creazione di posti di lavoro, il PIL, il branding - e di fatto il sistema dice: 'Non vogliamo i vostri soldi'. Si stanno valutando tutte le opzioni, compreso il vecchio San Siro, che è un progetto aperto. Non è morto"