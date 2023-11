Fussballliebe, il pallone intelligente di Euro 2024 che aiuterà gli arbitri per fuorigioco e falli di mano

C'è una novità interessante che riguarda Euro 2024, il prossimo campionato europeo di calcio che si giocherà in Germania dal prossimo 14 giugno. Tutte e 51 le partite del torneo saranno giocate con Fussballliebe (Amore per il calcio, ndr), un pallone speciale realizzato da Adidas che integrerà per la prima volta la Connected Ball Technology, riporta Repubblica.

Sarà utile ad arbitri e VAR perché darà aiuto per quanto riguarda le segnalazioni di fuorigioco, che saranno semi automatici, ma anche per quanto riguarda i falli di mano grazie ad un sensore di movimento, inserito in un sistema di sospensione al centro del pallone, con unità di misura inerziale (Imu) a 500 Hz, in grado di fornire una visione obiettivamente senza precedenti del movimento del pallone. Il sensore è alimentato da una batteria ricaricabile per induzione.

Questo sensore quindi invierà, in tempo reale, dati precisi sul movimento del pallone ad arbitro e sala VAR: combinando i dati sulla posizione dei giocatori con l'intelligenza artificiale si arriverà quindi al fuorigioco semiautomatico. In più potrà dare certezze su ogni singolo contatto con la palla, dando così un grande aiuto per tocchi di mano ed eventuali calci di rigore.