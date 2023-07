Futuro Boulaye Dia, Iervolino: "Non dipende da noi: speriamo rimanga"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Salernitana Iervolino è intervenuto direttamente dal ritiro della squadra campana per parlare di Boulaye Dia, oggetto del desiderio di mercato di diverse squadre, Milan e Fiorentina su tutte. Il senegale ha una clausola che scade il 20 luglio, di 25 milioni. Queste le parole di Iervolino: "Il suo futuro non dipende da noi, c’è una clausola. La nostra speranza è che Dia decida di restare a Salerno. Noi ci speriamo fortemente, lo abbiamo riscattato dal Villarreal perché riteniamo che sia di fondamentale importanza per la nostra squadra. Speriamo bene”.