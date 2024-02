Futuro incerto? Conte non ci pensa e va a seguire l'Italia ai Mondiali di beach soccer

Antonio Conte in questo momento è un nome che fa gola a molti. Il tecnico salentino è un profilo che stuzzica grandi piazze italiane e non solo, che sognerebbero di dargli la panchina dal prossimo giugno. Ci ha provato già nei mesi scorsi Aurelio De Laurentiis per il suo Napoli, ma quello di Conte è un nome che rimane in orbita anche per il Milan e nelle ultime ore ha preso piede anche per il Bayern Monaco del 2024/2025.

Intanto però l'allenatore salentino si è concesso un'apparizione negli Emirati Arabi Uniti, dove si stanno tenendo i Mondiali di Beach Soccer in cui peraltro l'Italia è una delle grandi favorite ed ha anche superato il girone. Conte era presente assieme al connazionale Pierluigi Collina, storico ex fischietto e adesso presidente della Commissione Arbitrale della FIFA. Hanno posato in uno scatto pubblicato nelle scorse ore sui profili social da Gianni Infantino, presidente FIFA.