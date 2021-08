Futuro Messi, tutti guardano al Paris Saint-Germain

(ANSA) - ROMA, 06 AGO - Con il mancato rinnovo del contratto di Messi al Barcellona, il nome del fuoriclasse argentino irrompe nel calciomercato estivo. Sono pochi i club che possono realmente permettersi l'operazione. Tra questi, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, quello più attrezzato è il Paris Saint-Germain, considerato la prima opzione, a 1,20. Segue poi il Manchester City, dove Messi raggiungerebbe il suo maestro Pep Guardiola: vedere La Pulce con la maglia dei Citizens è un'idea a 5,00. Sembra meno concreta l'ipotesi di un trasferimento immediato oltreoceano, in Mls, con almeno un paio d'anni d'anticipo sui progetti iniziali, data a 9,00. Molto difficile invece vedere Messi nel campionato italiano, a riformare quella rivalità con Ronaldo che per anni ha incantato LaLiga. Il trasferimento all'Inter è infatti a 40,00, si sale a 66,00 per la Juventus. Sembra dover rimanere tale il sogno dei tifosi del Napoli di vedere Messi seguire le orme di Diego Armando Maradona: l'opzione è data a ben 200 volte la posta. (ANSA).