Futuro San Siro, Sala: "Allineati con Fontana sul nuovo stadio"

vedi letture

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, come riportato da Sportmediaset ha parlato così del nuovo stadio meneghino: "Siamo insieme a chiedere al governo di chiedere fondi per le opere milanesi e soprattutto in generale anche per le Olimpiadi. La seconda questione è lo stadio, perché dovrà partire una conferenza dei servizi, ed essendo che ci saranno anche funzioni commerciali nel futuro sviluppo, è coinvolta anche la Regione. Ho apprezzato l'atteggiamento di Fontana e la volontà di stare a fianco del Comune per dare a Milano un nuovo stadio, quindi partiamo da una situazione comunque che ci vede allineati".

Domani Milan-Inter di Coppa Italia. Previsti 65mila tifosi

Non è atteso il pubblico delle grandissime occasioni per la partita di mercoledì sera a San Siro, l'andata delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Inter. Nonostante la cornice sempre affascinante che contorna una sfida come il derby meneghino, il momento poco felice che sta attraversando il Diavolo ha portato qualche suo tifoso a fare delle riflessioni in più prima di acquistare il tagliando. Le previsioni in vista dell'incontro dicono che sugli spalti del Meazza dovrebbero esserci circa 65mila tifosi. Una cornice senza dubbio importante, ma non da occasioni migliori: per intendersi, non sarà sold out. A meno di improvvise accelerate da qui a mercoledì.