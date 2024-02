Futuro San Siro, Sala: "Vedremo Milan e Inter la settimana prossima, intanto li sto sentendo al telefono"

A margine della cerimonia di svelamento delle installazioni scenografiche raffiguranti i Cerchi Olimpici e gli Agitos Paralimpici di Milano Cortina 2026, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del futuro di San Siro dopo che nei giorni scorsi è stato presentato il progetto di ristrutturazione dello stadio milanese. Ecco le sue parole riportate da sportmediaset.it: "Vedremo Milan e Inter la settimana prossima, intanto li sto sentendo al telefono. Ovviamente la cosa fondamentale, come abbiamo detto in commissione, è il poter fare i lavori senza allontanarsi da San Siro, perchè sono in due. E andrebbero in stadi molto più piccoli. Quindi questo è il vero tema. Io non voglio essere nè ottimista nè pessimista finche' non si chiarisce questo punto. Ma se si dovesse chiarire che si possono fare i lavori a quel punto credo che potrei diventare ottimista".

Sala ha continuato: "Il discorso San Siro non è mai stato chiuso, anche quando nessuno ci sperava e io continuavo a sperarci. Pero' a questo punto diventa una questione tecnica. Non credo che le squadre abbiano negatività rispetto all'idea di rimanere. Però, fossi il presidente di una delle due squadre, a fronte del rischio di dover lasciare tre anni lo stadio direi di no".