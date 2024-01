G.B. Olivero critico: "Leao maturerà, crescerà, farà: tutti verbi che coniughiamo al futuro da anni"

Rafael Leao è il rossonero che sta vivendo il periodo più negativo, nonostante i successi di fila della squadra in campionato. Il portoghese patisce, da leader tecnico della squadra riconosciuto, il digiuno da gol. La gioia della rete in Serie A, per il numero 10, manca addirittura dal 23 settembre quando il Milan sconfisse il Verona proprio in virtù del gol di Leao.

G.B. Olivero, giornalista della Gazzetta dello Sport, è stato critico con Leao questa mattina sulla rosea: "Leao, diverso per attitudini e posizione in campo, non si avvicina nemmeno al livello di incisività del compagno di reparto Giroud. Il portoghese maturerà, crescerà, farà la differenza: tutti verbi che coniughiamo al futuro da anni".