G.B. Olivero: "Il Milan la prossima estate deve comprare un centravanti: non una scommessa, una certezza"

Il tema del centravanti sarà centrale da qui all'estate per il Milan. Già da diverse sessioni di mercato i tifosi invocano un serio investimento per una nuova punta, considerando anche l'eta di Giroud che, infatti, non è detto che rimanga la prossima stagione. I rossoneri ci hanno pensato e provato ma non hanno mai affondato il colpo. Quest'estate non si potrà rimandare oltre.

G.B. Olivero, della Gazzetta dello Sport, ha scritto così sulla ricerca del nuovo attaccante: "Però il Milan non può dipendere dalla meravigliosa interpretazione del ruolo di un campione di 37 anni, come Giroud Leao, diverso per attitudini e posizione in campo, non si avvicina nemmeno al livello di incisività del compagno. Ma il presente dice altro e dice soprattutto che il Milan, la prossima estate, dovrà acquistare un grande centravanti. Non un prospetto, una scommessa, un’alternativa. Ma una certezza".