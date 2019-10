G. Galli: "Ci pensava mister Sacchi a rimetterci in riga. Bastavano i suoi rimproveri"

Giovanni Galli, ex portiere rossonero nel Milan di Sacchi, ha parlato ai microfoni di Gazzetta TV dell’unione in spogliatoio, quando chiesto se ci fossero compagni che si lamentassero in particolare di qualche errore dei compagni: “Ci pensava il mister Sacchi a rimetterci in riga. Siamo sempre stati un gruppo coeso e compatto. Bastavano i rimproveri dell’allenatore.