G. Galli: "Prima di Napoli-Milan '88 discussi con Berlusconi, voleva un uomo sul palo per contrastare le punizioni di Maradona..."

Giovanni Galli, intervenuto in una diretta Instagram con Carlo Pellegatti, ha ricordato un aneddoto risalente alla settimana antecedente Napoli-Milan del 1988: "Abbiamo parlato di un particolare che ci ha portato a quella partita. Berlusconi voleva mettere un uomo sul palo, ebbi con lui una discussione, gli dissi: "Noi abbiamo la barriera a nove metri, se io metto un uomo sul palo, i giocatori mi vedono tutti davanti e non vedo la palla". Siamo stati una settimana a discutere su questa cosa qua. Quando ho preso gol, mi sono seduto al palo, a pensare cosa mi avrebbe detto il presidente dopo, ma non mi ha detto niente, anche perché abbiamo vinto meritatamente. Maradona segnò, in barriera c'erano Virdis e Gullitt: Virdis salta, la palla passa sopra la testa di Virdis e si disegna una parabola che va all'incrocio dei pali. Tanto di cappello".