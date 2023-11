G. Galli sul ritorno di Bonaventura a San Siro: "Non parlerei di rimpianto"

La sfida tra Milan e Fiorentina di sabato segnerà il ritorno a San Siro (non per la prima volta) di Giacomo Bonaventura, uno dei giocatori più in forma della viola ed ex rossonero. Ne ha parlato Giovanni Galli in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Ha qualità, esperienza ed è forte fisicamente, nonostante i 34 anni sta vivendo un momento straordinario. Si è ripreso la Nazionale e potrebbe trovare senza problemi un posto tra le prime squadre del campionato. Il Milan con lui ha fatto una scelta, non parlerei di rimpianto. La Fiorentina ha colto l’occasione, lo ha aspettato e ora se lo gode".