Gabbia a DAZN: "Arriviamo da un buon momento, oggi importante per le nostre ambizioni"

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Fiorentina-Milan, in cui partirà dalla panchina. Queste le sue dichiarazioni.

Come tornate dopo la sosta? “Una partita molto importante, arriviamo da un buon momento che dobbiamo portare avanti il più a lungo possibile, è su questo che abbiamo spinto in queste due settimane. La partita di stasera è importante per la nostra stagione e per l’ambizione che abbiamo di fare bene quest’anno”.