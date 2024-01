Gabbia a DAZN: "Gruppo forte e molto coeso: remiamo tutti dalla stessa parte"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, si è così espresso a DAZN nel pre Empoli-Milan: "Sono stati dei giorni molto belli per me, per aver rivisto i vecchi compagni e lo staff. Tornare qui è sempre fantastico. Ora iniziano le partite e cercheremo di fare il meglio possibile".

Che gruppo hai trovato?

"Soo cambiati dei giocatori, ma sono tutti ragazzi molto bravi sia dal punto di vista umano che sportivo. Sono tutti disponibili, si sono integrati molto bene. Il gruppo è molto forte e molto coeso: tiriamo tutti per la stessa strada".

Devi convincere la società a farti restare al Milan?

"Io devo pensare a fare il meglio possibile, poi le scelte le fa la società. Cerco di fare sempre il mio meglio e poi raccolgo".