Gabbia a DAZN: "Il mister ci chiede di essere aggressivi su Lukaku"

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato ai microfoni di DAZN nell'intervallo del match di questa sera contro la Roma, valido per la 20^ giornata di Serie A. Queste le sue parole: "Cosa ci chiede il mister per marcare Lukalu? Ci chiede di essere aggressivi sull'uomo. Adesso vediamo le ultime cose ci chiede, per affrontare al meglio il secondo tempo e portare a casa i tre punti".

Alla fine del primo tempo della sfida di San Siro, il Milan è avanti 1-0: per ora decide un gol di Yacine Adli all'11' (prima rete in rossonero del francese). Dopo la rete del vantaggio, la squadra di Pioli si è difesa molto compatta e ha provato a rendersi pericolosa soprattutto in ripartenza, senza però mai impegnare seriamente Svilar. Da segnalare invece una grande parata di Maignan, che ha salvato il risultato su Celik.