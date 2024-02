Gabbia a DAZN: "Sul 2-2 potevamo essere più lucidi. Jovic? A tutti capita di sbagliare, siamo con lui"

Matteo Gabbia ha parlato a DAZN al termine di Monza-Milan 4-2. Queste le sue dichiarazioni

Sul secondo gol: “È stata una situazione in cui potevamo essere più lucidi. È un errore in una partita in cui ne abbiamo commessi diversi. Ci dà fastidio e ci fa star male. Da domani dobbiamo tornare a Milanello per preparare al meglio le prossime partite”.

Ora dovete guardavi dietro? “Credo che l’obiettivo di tutte le squadre sia fare un filotto. Siamo una squadra ambiziosa, ma dopo stasera non credo sia giusta dire di guardare dietro. Dobbiamo guardare noi stessi e poi sempre avanti”.

Sul 2-2 troppa voglia di vincerla? “Sì, onestamente noi dal campo avevamo l’ambizione di vincere. È il nostro obiettivo, avevamo lavorato bene tutto il secondo tempo, avevamo ripreso una partita difficile. Ci sono stati errori che hanno causato il 3-2 e il 4-2. Il nostro obiettivo era vincere, poi se non era possibile sicuramente pareggiare era meglio di perdere. Ma in un momento come quello penso fosse legittimo avere pensieri positivi per provare a vincere”.

Jovic vi ha chiesto scusa? "Luka deve stare calmo stasera, deve stare tranquillo. Domani sicuramente chiederà scusa. Stasera ha sbagliato ma è una persona eccezionale. A tutti capita di sbagliare, ci dispiace, dispiace tanto anche a lui. Saremo sempre al suo fianco. L’importante è che capisca che ha sbagliato, l’importante è che ci torni a dare una mano come ha sempre fatto quest’anno da professionista esemplare”.