Gabbia a Milan TV: "Ottima prova di squadra, sono felice di poter aiutare, Lukaku? Siamo stati bravi a difendere"

vedi letture

Il Milan vince e convince contro la Roma al termine di una gara quasi mai messa in discussione: 3-1 il risultato finale grazie alle reti rossonere di Adli, Giroud e Theo Hernandez. I rossoneri blindano quindi il terzo posto in classifica, mettendo pressione alla Juventus e allontanando Fiorentina (+8) e Lazio (+9). Bella prova dei rossoneri di Pioli, finalmente gruppo compatto e squadra coesa fino alla fine. Ha parlato della partita e del proprio momento, Matteo Gabbia: le sue parole a Milan TV.

Una prova importante del Milan

"Sì oggi non era facile perchè loro fanno sempre partite aggressive ma lo sapevamo, ci siamo preparati bene e abbiamo dato tutti, vittoria per i tifosi e per noi stessi, siamo un grande gruppo stiamo bene insieme".

Il tuo ritorno al Milan

"L'ho detto quando sono tornato, è come se non fossi mai andato via e sono felice di poter aiutare la squadra. Conosco Pioli e il suo staff, mi sono abituato subito al gioco del Milan, che già conoscevo. Contro Lukaku non è stato facile, ma abbiamo fatto tutti un'ottima prova difensiva".

Sulla prossima partita

"Sarà ancora più difficile, dobbiamo pensare solo a lavorare in allenamento. Sappiamo di poter fare di più, cercheremo di dimostrarlo a tutti nelle prossime sfide".