Gabbia a Milan TV: "Questi test ci daranno riscontri positivi. Vogliamo essere pronti il 4 gennaio"

© foto di DANIELE MASCOLO

Matteo Gabbia, in campo per 90 minuti nell'amichevole persa dal Milan contro l'Arsenal per 2-1, è intervenuto al termine della gara ai microfoni di Milan Tv, canale tematico del club rossonero. Queste le parole del centrale difensivo italiano.

Sulla partita: "La condizione è migliorabile, stiamo lavorando per questo. Siamo ripartiti da 12 giorni circa ma penso che stiamo lavorando bene e tanto, stiamo facendo dei carichi importanti che sono diversi da quelli che facciamo durante la stagione. Ci sono cose da migliorare in questa sfida ma anche tante cose da salvare e da riguardare per arrivare il 4 gennaio nelle migliori condizioni possibili per cercare di vincere la partita a Salerno".

Sul ritiro a Dubai: "Un'occasione per fare gruppo e un'occasione per creare quella alchimia che comunque in questo gruppo già c'è. Fortunatamente siamo tanti giocatori che stanno insieme da tanto tempo. Ci troviamo bene, siamo concentrati e focalizzati sul lavoro. Sicuramente i carichi sono diversi ma miglioriamo per essere nelle migliori condizioni a gennaio".

Sulle amichevoli di lusso: "Sono dei test importanti, di livello e contro giocatori che sono molto bravi e che riescono a trovare delle soluzioni a delle pressioni che noi proviamo a fare. Sono test che ci daranno dei riscontri positivi per migliorare e arrivare a gennaio con le idee chiare e tutti i concetti rafforzati".