Gabbia a MTV: "Gol nel derby un sogno che si realizza. Giocando così, con questo spirito, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine del derby con l'Inter deciso da un suo gol di testa.

La contentezza per il gol

"Assolutamente sì. Mi sento quei sei derby tanto addosso anche per la mia storia, ma ti devo dire la verità tutti nella squadra, anche Tammy che è arrivato da poco, Fofana, ma tutti, davvero, hanno capito l'importanza di questa partita, il peso che aveva per noi. Di conseguenza siamo felici questa sera ed è giusto che questa sera ce la godiamo, che festeeggiamo una bella vittoria poi da domani inizieremo a preparare la prossima partita perché comunque questa, seppur bella, vale sempre tre punti".

Questa sera è contato il gruppo

"Gli attaccanti, tutti. Oggi anche Chukwu che è entrato poco, ma tutti davvero ci hanno dato una mano incredibile. Il gruppo questa sera ha davvero spinto sull'acceleratore. Deve essere per noi un bel punto di partenza, ci siamo tolti una bella soddisfazione, ma lo spirito davvero dobbiamo cercare che sia sempre questo. Perché ce lo meritiamo, così, in 11 che corrono che si aiutano tutti insieme, possiamo toglierci delle belle soddisfazioni".

Per essere il primo gol nel derby, è quello di oggi lo script migliore possibile?

"È stato perfetto perché poi non mancava neanche tanto (ride ndr), quindi c'è stato meno tempo diciamo per soffrire gli ultimi minuti. Sono molto felice. Ovviamente è un sogno che si realizza, e niente, anche per me deve essere una bella soddisfazione, ma da domani si collega la testa a quello che è il futuro che è la cosa più importante".