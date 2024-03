Gabbia dopo lo Slavia: "Grande vittoria! Andiamo avanti"

Un protagonista a sorpresa di questo 2024 è Matteo Gabbia. Il difensore classe 1999 è tornato al Milan a gennaio dopo che era stato mandato in prestito al Villarreal per la prima parte della stagione. Il motivo? I troppi infortuni nel reparto di difesa centrale rossonero che hanno lasciato Pioli letteralmente senza giocatori. Eppure Gabbia, che doveva essere una soluzione-ponte, si è dimostrato maturato e più che affidabile, risultando il miglior difensore rossonero negli ultimi mesi. E anche ieri, in casa dello Slavia, ha giocato una gara attenta e di spessore.

Dopo la partita ha esultato sul suo profilo social, scrivendo: "Grande vittoria! Quarti raggiunti, andiamo avanti!". Poi Gabbia si è lasciato andare a un: "Forza Milan!". Guarda il post di Gabbia qui di seguito: