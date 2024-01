Gabbia: "E' dura perché si gioca tanto, ma resta bello e stimolante"

Matteo Gabbia è il primo rinforzo del Milan per il mercato invernale. Il difensore classe 1999, è stato richiamato alla base dopo aver trascorso la prima parte di stagione in prestito al Villarreal nella Liga spagnola. Il rientro di Gabbia è dovuto soprattutto ai tanti infortuni che hanno colpito il reparto difensivo. Il centrale italiano ha parlato ai microfoni di Milan TV. Le sue parole.

Così Gabbia sui frequenti impegni che attenderanno il Milan in qusta seconda parte di stagione: "Ho avuto la fortuna di giocare ogni tre giorni anche in Spagna. E' dura perché si gioca tanto, ma è bello e stimolante perché hai sempre delle nuove sfide davanti. Penso che siamo ancora in corsa in tutte le competizioni e questo ci deve dare la voglia di venire agli allenamenti, l'ambizione di fare il meglio possibile".