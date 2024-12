Gabbia e i 125 anni del Milan: "Domenica sarà una giornata speciale, dovremo rendere orgogliosi come sempre i tifosi"

Matteo Gabbia ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sul momento del Milan:

Come ha reagito la squadra dopo Bergamo?

"Quando non vince la squadra è arrabbiata, nello spogliatoio c'è voglia di uscire dal momento di difficoltà in campionato. Nessuno è contento dei punti che abbiamo in campionato. Non ci adagiamo, ci dà fastidio perdere".

Domani il Milan festeggerà i suoi 125 anni...

"E' un momento storico per il club. Domenica sarà una giornata speciale, dovremo rendere orgogliosi come sempre i tifosi. Il nostro obiettivo non deve cambiare, il 125 anni del club devono essere solo un incentivo, noi dobbiamo dare come sempre il massimo".