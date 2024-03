Gabbia e Tomori insieme dal 1', non succedeva da gennaio 2023 e si giocava a 3 dietro

Gabbia e Tomori insieme dal primo minuto, non succedeva dall'11 gennaio 2023 in una partita di Coppa Italia giocata a San Siro contro il Torino, valida per gli ottavi di finale e persa ai tempi supplementari per 0-1. In quell'occasione Stefano Pioli adottò una difesa a 3, completata dalla presenza di Pierre Kalulu supportati sugli esterni da Saelemaekers e Dest.

Per risalire invece alla coppia centrale composta dai due, bisogna addirittura arretrare al 5 novembre 2022 in una partita di campionato giocata a San Siro contro lo Spezia e vinta per 2-1. In quell'occasione Pioli propose il classico 4-2-3-1 con Kalulu a destra e Théo Hernandez a sinistra.