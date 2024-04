Gabbia è una certezza. Sui social: "Grande vittoria nel nostro fantastico stadio"

Con Kjaer rientrante e Thiaw assente dell'ultimo minuto per una fascite plantare, il ruolo di difensore di emergenza se lo è preso ancora una volta Matteo Gabbia, una solida certezza per i rossoneri in questo 2024 e cioè da quando è tornato dal prestito al Villarreal. Al fianco di Tomori un'altra bella prestazione difensiva che ha portato in dote al Diavolo il dodicesimo clean sheet stagionale. Sui social, nel post partita, Gabbia ha festeggiato con queste parole: "Grande vittoria nel nostro fantastico stadio. Andiamo Avanti. Forza Milan!"