Gabbia elogia Simic: "E' un ottimo giocatore. Se il mister lo manda in campo significa che sa cosa deve fare"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida di Europa League in programma domani sera a San Siro contro il Rennes, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha utilizzato parole d'elogio nei confronti del giovane compagno di squadra Jan-Carlo Simic, col quale ha giocato uno spezzone della partita di domenica contro il Napoli. Queste le sue parole in risposta ad una domanda.

"Giovinezza" finita perché devi comandare la difesa con Simic di fianco a te?: "E' stato bello gestire la difesa, ma comunque in quel momento lì della partita c'è stato un aiuto di tutti. Di conseguenza aiutare Carlo, che è "nuovo", in questa situazione è sicuramente un compito che ci siamo divisi in più di noi. In più Carlo è un ottimo giocatore, e se il mister lo manda in campo significa che sa cosa deve fare. 24 anni? Mi sento ancora giovane (ride ndr)".