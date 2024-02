Gabbia festeggia il gol e la vittoria di Frosinone sui social: "Andiamo ragazzi!!!"

In quel del Benito Stirpe Matteo Gabbia ha trovato il secondo gol della sua carriera con la maglia del Milan, il primo in Serie A. Per lui si tratta ovviamente di un grande traguardo personale e professionale, che pero' ha fatto passare in secondo piano difronte all'importante vittoria di squadra conquistata sul campo ieri sera.

Sul proprio profilo Instagram Matteo Gabbia ha infatti festeggiato il risultato di Frosinone scrivendo: "Grande vittoria di squadra!!! Andiamo Ragazzi !!! Forza Milan".