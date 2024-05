Gabbia ieri ammonito: era diffidato e salterà la sfida al Torino

Con la vittoria contro il Cagliari il Milan ha blindato il secondo posto, ma vorrà comunque chiudere al meglio la stagione. La prossima partita i rossoneri la giocheranno sabato contro il Torino in trasferta e per quell'impegno non sarà a disposizione Matteo Gabbia, difensore centrale che era diffidato ed è stato ammonito, quindi sarà sanzionato dal Giudice Sportivo con un turno di squalifica.