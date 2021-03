Gabbia, il rientro 91 giorni dopo l'ultima partita

Matteo Gabbia è stato uno dei protagonisti del 2020 rossonero, come prima alternativa al duo Kjaer-Romagnoli. L'infortunio al ginocchio nel match interno contro il Parma, lo scorso 13 dicembre, lo ha costretto ad uno stop corposo ma non infinito, tant'è che il giovane difensore è tornato a disposizione ai primi di gennaio. Per rientrare in campo tuttavia il nativo di Busto Arsizio ha dovuto aspettare un altro mesetto, nel match casalingo contro il Napoli. Tra l'infortunio e il ritorno sul terreno di gioco sono quindi trascorsi 91 giorni.