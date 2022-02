Gabbia: "Penso che io possa solo migliorare sia a livello tecnico sia a livello di personalità"

Matteo Gabbia è intervenuto in un'intervista ai canali del Milan dopo il rinnovo di contratto, parlando dell'obiettivo stagionale da raggiungere: “Il nostro obiettivo anche per noi ragazzi che magari ci troviamo ad alternare delle partite dove siamo titolari a partite dove partiamo dalla panchina è quello di farsi trovare pronti. Il mister ci chiede questo, noi ci alleniamo al meglio per essere pronti nel momento del bisogno della squadra. Sono molto felice che in questo caso sono riuscito ad aiutare i miei compagni. Penso che in futuro dobbiamo migliorare tutti come squadra, dobbiamo porci sempre l’obiettivo di essere migliori del giorno precedente e così farò anche con me stesso. Ho molto da migliorare sia a livello tecnico sia a livello di personalità sia a livello umano. Penso che io possa solo migliorare e diventare una persona e un giocatore migliore”.