Gabbia, pericolo scongiurato: oggi sarà regolarmente in gruppo

vedi letture

Matteo Gabbia, alla prima da titolare dal suo rientro dal prestito in Spagna, è stato vittima di uno scontro con Marten De Roon nei primi minuti della sfida contro l'Atalanta in Coppa Italia. Una collisione che gli ha procurato una botta alla testa e che non gli ha permesso di continuare la partita, poi persa dai rossoneri.

La buona notizia per Pioli è che si è trattato solo di uno spavento per il centrale classe 1999 che, già da oggi, sarà regolarmente in campo a Milanello per l'allenamento in vista della Roma. Lo riporta Tuttosport. C'è anche una sfortunata curiosità: circa un mese fa contro il Rennes nell'ultima giornata del girone di Europa League, Gabbia era stato vittima di un forte colpo alla testa da parte del compagno di reparto Albiol.