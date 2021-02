Gabbia racconta l'infortunio: "Mi sono messo a piangere perché pensavo di aver rotto il crociato, avevo molto dolore"

Matteo Gabbia, nell'incontro con i ragazzi del liceo dello sport “Marco Pantani” di Busto Arsizio, ha raccontato del suo infortunio: "Mi sono messo a piangere perché pensavo di essermi rotto il legamento crociato del ginocchio - riporta informazioneonline.it -. In quel momento ero molto agitato e preoccupato, anche perché avevo molto male. Poi, per fortuna, le cose si sono risolte per il meglio e dopo due mesi sono di nuovo pronto a scendere in campo".