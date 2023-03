Gabbia reduce dalla febbre: oggi dovrebbe tornare in gruppo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Matteo Gabbia ha saltato la trasferta di Firenze per un attacco febbrile subito proprio qualche ora prima della partenza verso la Toscana. Come riportato ieri pomeriggio da MilanNews.it (QUI) e come riferito oggi dal Corriere dello Sport, ieri il difensore italiano ha svolto un allenamento personalizzato. Oggi Gabbia dovrebbe rientrare in gruppo e a disposizione per essere convocato in vista di Londra.