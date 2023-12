Gabbia, rientro anticipato? I suoi numeri con il Villarreal

vedi letture

Se ne è parlato molto per settimane e potrebbe avverarsi: Matteo Gabbia è pronto a rientrare in anticipo dal prestito al Villarreal. La motivazione è molto semplice: troppo grande l'emergenza infortuni che sta colpendo il Milan. Dopo che anche Tomori si è dovuto fermare ai box con uno stop previsto di circa due mesi, i tre difensori titolari del Diavolo (almeno a inizio stagione) sono tutti e tre fuori. Al momento solo Kjaer è a disposizione con Pellegrino che potrebbe tornare dopo essere guarito dal suo infortunio.

Oggi Relevo ha riportato che il Villarreal avrebbe dato il via libera per interrompere l'accordo con il Milan. Dunque all'apertura del mercato di gennaio, Gabbia potrebbe essere nuovamente a Milanello. Il classe '99 cresciuto nel settore giovanile rossonero, in questa prima parte di stagione spagnola, ha giocato 13 volte, di cui 11 da titolare. Sette volte è sceso in campo in Liga mentre in sei occasioni ha calcato il terreno di gioco in Europa League, competizione che continuerà a giocare se dovesse concretizzarsi il rientro a Milanello. Ai gironi, tra l'altro, il Villarreal è arrivato primo davanti al Rennes squadra sorteggiata nei playoff del torneo proprio con i rossoneri.