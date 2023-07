Gabbia saluta i compagni di squadra prima di partire per la Spagna: "Vi voglio tanto bene"

Matteo Gabbia, prima di lasciare il ritiro rossonero negli Stati Uniti e di salire a bordo del volo che lo sta portando in Spagna, ha pubblicato un post su Instagram in compagnia di alcuni suoi compagni di squadra al Milan, vale a dire Davide Calabria, Simon Kjaer, Alessandro Florenzi, Yacine Adli e Tommmaso Pobega. Il giovane difensore, che si trasferirà in prestito secco al Villarreal, ha pubblicato anche questo messaggio per salutare i suoi compagni: "Vi voglio tanto bene".