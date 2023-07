Gabbia saluta il Milan: "Grazie a tutti, sono stati quattro anni fantastici. Farò sempre il tifo per voi"

Attraverso il profilo Instagram del Milan, Matteo Gabbia ha voluto mandare questo messaggio ai tifosi milanisti dopo il suo trasferimento in prestito al Villarreal: "Volevo ringraziare tutti. Sono stati quattro anni fantastici per me, sono stati un sogno che è diventato realtà. Farò sempre il tifo per voi. Forza Milan. Un grande abbraccio".