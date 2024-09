Gabbia sette anni dopo Cutrone. Quando un ragazzo del vivaio decide il derby

Sette anni dopo, un giocatore cresciuto nel vivaio decide in favore del Milan il derby della Madonnina. Matteo Gabbia arriva dopo Patrick Cutrone, che il 27 dicembre 2017 segnò il gol decisivo in una stracittadina valida per i quarti di finale di Coppa Italia. 1-0 il risultato finale dopo i tempi supplementari, che mandò avanti la squadra di Rino Gattuso.

Questo il tabellino di Inter-Milan di Serie A:

INTER-MILAN 1-2

Marcatori: 10’ Pulisic, 28’ Dimarco, 89’ Gabbia.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (dal 82’ Carlos Augusto); Dumfries (dal 63’ Darmian), Barella (dal 74’ Zielinski), Calhanoglu (dal 63’ Asllani), Mkhitaryan (dal 63’ Frattesi), Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Martienez, de Vrij, Bisseck, Palacios, Arnautovic, Correa, Taremi. All. Simone Inzaghi

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Pulisic (dal 78’ Okafor), Fofana, Reijnders, Leao (dal 87’ Chukwueze); Abraham (dal 90’+2 Pavlovic), Morata (dal 78’ Loftus-Cheek). A disp.: Torriani, Raveyre, Jimenez, Terracciano, Thiaw, Bartesaghi, Musah, Zeroli. All. Paulo Fonseca

Arbitro: Mariani

Ammoniti: 18’ Mkhitaryan, 38’ Fofana, 40’ Calhanoglu, 86’ Asllani, 88’ Dimarco.

Recupero: 1' 1T, 6’ 2T.