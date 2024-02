Gabbia sul Rennes: "Squadra verticale, dinamica e veloce. Sappiamo cosa ci aspetta"

Matteo Gabbia, che ha affiancato Stefano Pioli in conferenza stampa, ha parlato del Rennes e del saper comandare la difesa: “Penso che sia una squadra molto valida e verticale, con giocatori dinamici e veloci. Sappiamo cosa ci aspetta domani sera e dobbiamo fare del nostro meglio per centrare le vittoria, che sarebbe molto importante per il passaggio del turno”.

Sul comandare la difesa: “È stato bello, ma in quel momento della partita c’è un aiuto da parte di tutti. Aiutare Simic è stato un compito diviso con gli altri compagni. Lui poi è un ottimo giocatore e sa quello che deve fare. Però a 24 anni mi sento ancora giovane”. Gabbia è candidato a una maglia da titolare nella difesa a quattro di domani sera, con Simon Kjaer che ha recuperato e sarà, molto probabilmente, titolare insieme a Florenzi a destra e Theo Hernandez e sinistra e con Mike Maignan tra i pali.