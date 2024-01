Gabbia torna tra i convocati sette mesi dopo: l'ultima volta il 4 giugno

vedi letture

Matteo Gabbia torna tra i convocati rossoneri. Il difensore italiano classe 1999, che ha trascorso la prima parte della sua stagione in prestito al Villarreal, è stato richiamato dal Milan all'inizio del mercato di riparazione di gennaio per far fronte alle tantissime defezioni difensive, legate agli infortuni, che il Diavolo ha subito.

Gabbia torna a disposizione di Pioli per la prima volta dopo sette mesi. L'ultima convocazione in gare ufficiali risale allo scorso 4 giugno, l'ultima giornata dello scorso campionato che il Milan giocò a San Siro contro il Verona e che fu segnata, al triplice fischio, dall'addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic. In quell'occasione Gabbia rimase in panchina per tutta la partita.