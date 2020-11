Gabbia verso il ritorno dal primo minuto: l'ultima in Europa è stata Rio Ave-Milan

Matteo Gabbia è favorito per scendere in campo dall'inizio contro il Lille. Il giovane difensore varesino dovrebbe far coppia con Kjaer, mentre Romagnoli partirebbe dalla panchina. Il classe '99 non gioca in Europa dallo scorso primo ottobre, data della storica nottata a Villa do Conde, playoff che ha regalato al Milan la qualificazione ai gironi dopo un'infinita serie di rigori.