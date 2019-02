Gabbiadini "Possiamo raggiunge l'Europa"

(ANSA) - GENOVA, 6 FEB - Domenica potrebbe scoccare il debutto dal primo minuto per Manolo Gabbiadini, arrivato alla Sampdoria lo scorso gennaio. Finora ha collezionato tre presenze (75' minuti complessivi e un gol) ma adesso nel prossimo match col Frosinone al Ferraris potrebbe toccare a lui dall'inizio: "Io lavoro sempre duro durante gli allenamenti poi tocca al mister decidere". E sugli obiettivi punta in alto: "Possiamo raggiungere l'Europa, abbiamo le qualità per farcela", ha spiegato a Bogliasco durante un'iniziativa dedicata ai tifosi della Sampdoria. "E' come se non me ne fossi mai andato. Non posso dire di essere stato male in Inghilterra perché ho vissuto una bella esperienza - ha aggiunto l'attaccante - però l'Italia mi è mancata. Più volte il presidente Ferrero mi ha cercato, però non c'è mai stata la possibilità concreta di tornare perché il Southampton non voleva vendermi. Quest'inverno, invece, c'è stata e l'ho presa al volo".