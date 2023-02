Galatasaray su Zaniolo, ma le richieste della Roma non cambiano

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Il calciomercato, almeno quello turco, è ancora aperto e la Roma una finestra per vendere Nicolò Zaniolo sembra ancora averla. Il calciatore piace al Galatasaray che si è fatto già avanti con gli agenti del calciatore che, nelle ultime ore, avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi a Istanbul. Da Trigoria, però, specificano che le condizioni per far partire il giocatore non cambiano. Dunque, cessione a titolo definitivo, con una base di cash di almeno 30 milioni. Senza questi due elementi, il numero 22 dei giallorossi rimarrà nella Capitale. Il Galatasaray, dal canto suo, sembra disponibile a una soluzione a titolo definitivo, ma non c'è ancora accordo per quanto riguarda le cifre, così come per la clausola nel contratto che il giocatore non vorrebbe che fosse troppo alta. C'è tempo fino a mercoledì, con Zaniolo in queste ore tornato a La Spezia con la famiglia. (ANSA).