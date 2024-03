Galeone: "Gasperini meriterebbe una big. Sarebbe perfetto nel Milan"

"Piero è molto attento, preciso e anche un po' scontroso nell’imporre le sue idee di gioco e di tattica, infatti diventa difficile smuoverlo da certe sue convinzioni. Il Gasp è uno che tira dritto, non sa essere politico e non ha mai fatto compromesso con nessuno. Nel corso della sua carriera ha ottenuto grandi risultati, tenendo sempre fede alle sue convinzioni e principi di gioco. Adesso sta sicuramente bene all’Atalanta, è un ambiente giusto per lui, anche se merita di allenare Napoli o Milan: col progetto giovani sarebbe perfetto per i rossoneri…“.

Queste le interessanti dichiarazioni rilasciate dallo storico allenatore di Pescara, Perugia e Udinese, Giovanni Galeone, in un'intervista per Tuttosport in vista della prossima gara di campionato tra Juventus e Atalanta.