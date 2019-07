Galeone scrive a Giampaolo: "Hai studiato tanto, ora libera la fantasia"

Attraverso La Gazzetta dello Sport, Giovanni Galeone ha scritto una lettera al neo tecnico rossonero, Marco Giampaolo. Ecco le sue parole: "Caro Marco, so che sarai in grado di affrontare nel migliore dei modi questa nuova avventura. Finalmente sei sulla panchina di una grande squadra e so che non ti farai scappare questa occasione di crescere, perché sei un secchione, uno che studia, lo sai che ti ho sempre chiamato secchione per affetto. Hai sfiorato il grande salto alla Juve anni fa, non si è concretizzato, poi ti sei rimesso in gioco. È questa la tua forza: affrontare le situazioni con il miglior approccio possibile. Penso ai tempi del Cesena, penso a quando ti riprendevo perché non mi sembravi abbastanza propositivo. Grande organizzazione difensiva, ma qualcosa in più ci voleva".

"E con gli anni è arrivata la Samp - ha aggiunto Galeone - è aumentata la creatività, la libertà che lasci ai singoli giocatori. Sei sempre stato preciso nella disposizione in campo e hai saputo capire quando si poteva e doveva fare di più. Per questo sono convinto che farai bene al Milan, che partirai con il piede giusto, anche perché sei arrivato nel momento della tua maturazione. Sei un allenatore con tanta esperienza ormai, sei una persona colta, motivata, intelligente. Hai alcuni giocatori di qualità e qualcosa in più, sono certo, ti arriverà da qui alla fine del mercato. Comunque sia, c’è la tua dote di secchione intransigente, ammorbidita dagli anni e dalle esperienze. Hai studiato tanto, ora libera la fantasia. A San Siro questo si aspettano e questo merita una società come il Milan. Ma è un compito che con il tuo bagaglio tecnico puoi affrontare serenamente. Solo, mantieniti leggero".