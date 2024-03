Galeone sul futuro di Allegri: "Ha allenato e vinto con Milan e Juventus, ora sarebbe perfetto per l’Inghilterra"

vedi letture

Giovanni Galeone, da sempre molto vicino a Massimiliano Allegri, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato così del futuro dell'attuale tecnico della Juventus che nella sua carriera ha allenato anche il Milan: "Un consiglio per il futuro? Fino a qualche tempo fa gli avrei detto di restare. Adesso, invece, gli direi che è arrivata l’ora di cercare un’affermazione all’estero come hanno fatto dopo tanti successi in Italia sia Capello che Ancelotti. Allegri ha allenato e vinto con Milan e Juventus. In bianconero è all’ottava stagione e più panchine di lui le ha soltanto Trapattoni.

Non vedo Max in Arabia, ma sarebbe perfetto per l’Inghilterra. La prossima sarà un’estate di grandi cambiamenti un po’ in tutta Europa: vedrei benissimo Max al Liverpool per il post Klopp o al Manchester United".