Galeone: "Un ritorno di Allegri al Milan? No, era legato al Milan di Galliani, non a questo"

Giovanni Galeone è intervenuto ieri sera a Top Calcio 24 su Sette Gold. Ecco le sue parole sul Milan, ricordando i tempi di Massimiliano Allegri, attuale allenatore della Juventus, cominciando da una considerazione su un ipotetico ritorno in rossonero in futuro: "Un ritorno di Allegri al Milan? No, era legato al Milan di Galliani, non a questo".

Galeone ricorda poi un aneddoto risalente agli inizi di Allegri al Milan: "Quando venne preso al Milan tranquillizzai Galliani dicendogli "Adriano, vai tranquillo che è un vincente". Poi a cena Max mi disse che c'erano dei giocatori del Cagliari che avrebbe voluto portare in rossonero, e che ne avrebbe parlato con Galliani. Dopo una quindicina di giorni gli chiesi se ne avevano parlato, e lui mi disse: "Sono andato a Milanello, ho visto Thiago Silva e Nesta, Seedorf, Ibrahimovic... cosa devo chiedere, questi sono di un'altra categoria!"