Galli: "Adli? Non era semplice. Spesso giocatori lasciati così perdono stimoli, oggi ci si può puntare"

Filippo Galli, nel pre partita di Milan-Juventus su Milan TV, parla così di Yacine Adli: "Adli è un giocatore per me importantissimo per il Milan. Era un giocatore che non veniva mai utilizzato, oggi è un giocatore su cui oggi si può puntare. Non è semplice come si pensa, spesso giocatori lasciati così perdono stimolo e condizioni, lui invece è entrato ed è stato in grado di mettere in mostra ottime prestazioni. Credo che Pioli e lo staff lo abbiano messo nelle condizioni migliori per imparare quel ruolo. Fa tanto anche il contorno: se intorno nessuno fa i movimenti giusti non puoi mettere in mostra le tue qualità".