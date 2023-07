Galli: "Ben vengano i soldi inglesi e arabi, dobbiamo esportare i nostri calciatori"

L'agente Giuseppe Galli, presidente dell'AIACS (Assoagenti), ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com. Queste le sue parole:



Quali sono gli effetti del boom arabo sul mercato italiano?

"Ben vengano i soldi inglesi e arabi, ora come ora secondo me dobbiamo esportare i nostri calciatori. Abbiamo bisogno di liquidità, perché purtroppo poche società sono in attivo in Italia".